在美國2024年總統大選的共和黨初選中，佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）的民調支持率，大幅領先有意再戰的前總統川普。根據《華爾街日報》最新民調顯示，過半數（52％）共和黨人支持德桑提斯，超越川普的38％。

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