美2024年總統大選 佛州州長民調大勝川普 23:512022/12/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美國2024年總統大選的共和黨初選中，佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）的民調支持率，大幅領先有意再戰的前總統川普。根據《華爾街日報》最新民調顯示，過半數（52％）共和黨人支持德桑提斯，超越川普的38％。 北市立委補選民調出爐 他爆：「這人」占上風 美參議院選舉延長賽的政治意涵 看完北市立委補選民調 郭正亮爆出「藍軍致勝內幕」 #川普 #總統大選 #民調 #德桑 #提斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2024總統爭鋒 蔣根煌：有人會勸進他選總統 15:092022/12/14 政治 2024總統大選最新民調出爐 港媒爆「他」會讓藍軍逆轉 08:262022/12/12 政治 時論廣場》美參議院選舉延長賽的政治意涵（嚴震生） 19:182022/12/13 時論廣場 蘇貞昌害慘想回家的台灣人 連戰兒子氣炸：2024必做一事 21:052022/12/14 政治 王鴻薇提1件感心事哽咽了 曝徵召時「黨內民調」驚人差距 17:232022/12/14 政治 若賴清德「這件事」沒處理好 吳子嘉斷言：2024必敗 00:012022/12/12 讚侯友宜「最強母雞」 朱立倫：2024一定提名最強候選人 19:552022/12/13 政治 賴清德「這一步」太關鍵 民調專家驚爆：讓英系措手不及 00:012022/12/12 政治 沈富雄預言「16年後徐巧芯當總統」 最新網路民調太震撼 23:012022/12/12 政治 他2024有機會反超侯友宜 港媒：「這時」可能亮出關鍵底牌 11:022022/12/13 政治 預熱2024？ 英系表態挺賴神 綠委：「贏下關鍵一戰」 16:422022/12/14 政治 台獨聯盟民調七成挺役期延長 趙少康：迫不及待送青年上戰場 15:542022/12/13 政治 世足4強哪國可奪冠？最新民調太震撼 4萬人這樣看 17:162022/12/14 生活 賴清德2024必敗？ 吳子嘉驚人預言：1事定結局 07:542022/12/12 政治 看完北市立委補選民調 媒體人嚇壞：勝選關鍵是這個 21:012022/12/13 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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