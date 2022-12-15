等了44年，台北車站前忠孝西路終於在14日深夜11時開放機車通行，未來夜間11時至隔日清晨6時，機車可以通行。但機車族不滿僅開放深夜時段，聚集在行政院前抗議「假開放」，北市交通管制工程處強調，將觀察車流變化與行車行為，研議是否擴大開放。準市長蔣萬安陣營也表態，「這樣的試辦有為德不卒之憾」，接下來或許透過專業評估，選擇公車班次少的時段再增加試辦開放時段。

台灣機車路權促進會14日晚間舉行記者會，疾呼「拒絕假開放，忠孝西早晚都能上」、「全面檢討交通建設，還我安全回家道路」。機促會副理事長吳祥瑀說，對於結果相當遺憾，深夜公車班次少，機車進來後，公車、機車混流狀況如何，無法觀察數據，希望未來蔣萬安市府，必須朝機車全日通行方向努力。14日深夜第一批人群騎著機車穿越忠孝西路，遇到公車時速度放緩，過程還算平順。

議員李明賢也聲援說，他在議會新會期要求市府以一季為單位進行滾動檢討，擴大開放時段例如周六周日，並逐步開放平日時段，但必須提出明確的開放時程，並定期公開評估數據；至於公車車流交織問題，仍可以透過路型設計來重新調整設計，市府必須落實人本交通，不能犧牲機車族權益。

北市忠孝西路14日深夜11時起，開放機車通行至15日清晨6時。（楊亞璇攝）

李明賢表示，他跟北市90多萬騎士滿懷希望，拖到選後才公布開放方案，結果深夜時段開放，根本是「假開放」，這議題超越藍綠，一定要求蔣市府全面檢討，如果要開放為什麼半年檢討？根本是以拖待變，公車路線機車交織應以號誌管控解決，稱公車數量太多是藉口，羅斯福路、忠孝東路都可以控管，未來繼續爭取。

到場的新科議員趙怡翔說，台北市長柯文哲毫無思考、毫無誠意，白天禁止有達成交通安全的結果？只是把機車逼進市民大道小巷弄，這只是機車改道的方案，批評柯文哲做決定沒有周全思考，他要求未來一定符合交通設計安排，思考標線更改、車輛換道設計，沒有看到積極作為，只有草率作為。

機促會14日前往行政院前廣場召開「還我忠孝西通行權，交通平權立刻落實」記者會，邀請市議員李明賢、趙怡翔出席發言，闡述對忠孝西路試辦機車通行方案的不滿，並表達「拒絕假開放，忠孝西早晚都能上」等訴求。（郭吉銓攝）

蔣萬安辦公室表示，由於忠孝西路行駛的公車路線與班次太多，頻繁靠站與出站，為避免機車族被「夾殺」，目前只開放23時到6時公車班次少的時段；然而，這樣的試辦有為德不卒之憾，接下來或許透過專業評估，選擇公車班次少的時段再增加試辦開放時段，或先用標線整理、重塑忠孝西路的車道線型，並透過數據及科技整理車流，再試辦開放，相信更能保障用路人的安全。

交工處指出，今年中找專業廠商做預估交通量，預估4000多輛機車湧進忠孝西路，與平日尖峰時段差異不大，決定在流量比較低的時間開放，至於未來是否開放白天機車通行，將觀察車流變化與行車行為，研議是否擴大開放。