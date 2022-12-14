鋼鐵業是核心重工業，然而，它也是碳排放最高的產業，據估計，煉鋼產生了全球 7% 的二氧化碳排放量，是最大的碳排來源之一。瑞典SSAB鋼鐵廠找到一種更「清潔鋼鐵」的生產方式，它以氫氣為中介原料，因此副產品只有水。

生活科學(Live Science)報導，今年聯合國氣候變化大會(COP27)期間，SSAB介紹他們的環保鋼鐵生產法，首席技術官 馬丁‧潘(Martin Pei)還帶著一瓶水來強調其煉鋼過程的清潔度，並展示關鍵的混合鋼技術(HYBRIT)。

在傳統煉鋼過程中，第一步要先把鐵礦石(主成份為三氧化二鐵Fe2O3)還原成鐵，必須消耗大量的焦碳，利用碳的高活性將鐵元素還原。至於HYBRIT 技術，則是使用氫氣代替碳，氫的活性比碳更高，可以將鐵礦石還原成更高純度的海綿鐵，礦石裡的氧則與氫氣化成水。這些水還能繼續利用，可以被用來產生更多的氫氣。

經過這種無碳過程的煉治還原的鐵，具有高度金屬化性質，進一步的精煉工作可以交給同樣不需要碳的電弧爐來進行，只要電弧爐的電力來源是非化石電力，那麼整個煉鐵工作就沒有化石燃料的參與，也就是「清潔鋼鐵」。

馬丁‧潘表示：「我們已經證明，HYBRIT是可行的技術製造清潔鋼。但是我們不能自己只憑自己改變鋼鐵業，因此我們願意分享技術，使其他同業也能減少碳排放。」

瑞典SSAB的氫氣煉鋼鐵概念影片

為此，SSAB 已為 HYBRIT 申請了一系列專利，使該技術可供全世界使用。SSAB 還創建了一個知識共享平台，鼓勵其他同業也採用幾乎無碳排放的煉鋼技術。