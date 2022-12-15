會冒火的創意可可飲！成真咖啡全新品牌「ComeTrue COCO成真可可」，全台首發店插旗台中新光三越7樓，今（14）日盛大開幕！主打火焰創意精品可可飲、法式舒芙蕾、雲朵茶可可、超生火的生巧克力霜淇淋及禮盒搶市！

成真咖啡董事長王國雄表示，成真咖啡目前全台已有15家分店，全新品牌「ComeTrue COCO成真可可」首店登陸台中新光三越7樓，主打會冒火焰的創意精品可可飲、法式舒芙蕾、雲朵茶可可、淡然有味品牌精品茶，超生火的生巧克力霜淇淋，也與「可可觸技曲」品牌聯名，推出生巧克力禮盒，打造精品可可新潮流。

王國雄說，成真咖啡除了花系列冒煙創意咖啡，這次於新品牌「成真可可」推出有火焰的創意可可飲，也將威士忌、白蘭地酒系列，創意揉合特調手法，翻轉經典～創造精品可可新時尚；雲朵茶可可系列，以特製可可雲朵奶霜搭配精品茶基底，基底茶琥珀高山青茶、紅韻紅茶、大葉烏龍可可，喝起來香醇濃郁而不膩，超級順口。

王國雄特別推薦成真可可首店的「法式舒芙蕾」，以更經典的法式型態攻佔味蕾，採用法國進口頂級麵粉及奶油，烘烤出柔軟綿密的細緻口感，不僅品嚐原味，還可享有自家熬煮的藍莓及覆盆子果醬，一款有三種風味層次搭配（現烤等候20分鐘）；成真可可也有大家最愛的冠軍咖啡系列，精品手沖、義式咖啡一應俱全。

成真咖啡執行長范佑郡表示，來店必點的生巧克力霜淇淋，是選用法芙娜頂級可可搭配法國諾曼地鮮奶油，展現生巧克力細緻滑順，綿密柔軟入口即化。首次聯名「可可觸技曲」生巧克伴手禮品牌，推出生巧克力禮盒，「百香果香蕉生巧克力」、「阿里山山葵生巧克力」、「蘭姆酒生巧克力」、「72％生巧克力」為主推口味，濃郁且入口即化。店內用餐主動提供免費試吃生巧克力服務，要讓消費者感受生巧克力入口即化的美味。

成真可可為慶祝新光三越台中店開幕，推出三波優惠活動，第一波首5日（12/14-12/18）購買「可可觸技曲」品牌生巧克力滿1,500元，送杏仁果巧克力一袋；第二波（12/19～12/21）巧克力霜淇淋/雲朵可可飲「外帶買一送一」，入店掃描Qrcode加入成真夢享卡會員，即可享優惠；第三波（12/20～12/31）成真咖啡所有門市同慶，外帶飲品買一送一，出示FB/IG貼文頁面即享優惠（創意手沖除外）。