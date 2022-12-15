印度卡納塔卡邦一名20歲男子和父親發生爭執，沒想到他竟將父親用鐵棒打死後，分屍成32塊，丟進一口井中，後來因該口井飄出惡臭，民眾報警，整起案件才曝光。

綜合

報導，事發於在巴加爾科特縣（Bagalkot）穆多爾（Mudhol）附近城鎮Mantur，一名20歲男子維塔拉（Vithala Kulali）6日晚間和53歲父親庫拉利（Parashuram Kulali）發生爭執，他透露父親經常喝醉後毆打他，那天他實在忍無可忍，一氣之下拿鐵棒把父親打死，本想將屍體丟入附近井中，但因井口太小，變將屍體分屍成32塊再丟棄。

後因該口井不斷飄出惡臭，有民眾向警方報案，警方後來用推土機從井內挖出多個屍塊，驗屍後，發現死者為庫拉利；據悉，庫拉利和妻子育有2名兒子與3名女兒，因為死者經常對妻子和孩子家暴，因此妻子和大兒子已搬出家中，目前維塔拉已被逮捕，態度相當配合，案件仍在進一步調查當中。

更多 CTWANT 報導