阿根廷球星梅西在卡達世界盃以3比0力克延長賽之王克羅埃西亞，過程緊張刺激，幾乎讓人心臟病發；沒想到同樣來自阿根廷的一名60歲退伍老兵，為了證明自己「寶刀未老」，透過交友軟體約到了3名女網友，一個晚上大秀「帽子戲法」，隔天他竟被人發現心臟病發陳屍床上，手腳還被綁住，兒身上財物早已被清空，警方目前正在追查3名女子下落。

60歲退伍軍人丹尼爾向友人炫耀，要用Tinder約3名女子到家中約會。

據《鏡報》等外媒報導，這起事件發生在布宜諾斯艾利斯市(Buenos Aires)，該名60歲退伍軍人丹尼爾（Daniel Alfredo Rusticane）向友人炫耀，要用Tinder約3名女子到家中約會，不過隔天當親友聯絡不到老兵報警後，警方竟發現老兵死在床上，不但手腳被牢牢綑綁，屋內的財物也被搜刮一空。

警方表示，除了死者家中錢財、手機被搜刮一空，丹尼爾的車子還被開走遺棄至離家外約5個街區。

警方表示，除了死者家中錢財、手機被搜刮一空，丹尼爾的車子還被開走遺棄至離家外約5個街區，車內還遺留一把刀，懷疑死者可能是被3女謀財害命。

據驗屍報告指出，死者為心臟病致死，但不排除可能遭他人下毒致死。（圖／翻攝自@infoComodoro24推特）

根據驗屍報告指出，死者為心臟病致死，但不排除可能遭他人下毒致死，另外一種可能性為，這些女性將丹尼爾綁起來後，他因太過驚嚇引發心臟病作而死，目前正等待實驗性毒理報告，以進一步瞭解死者是否有遭下藥。為了釐清案情，警調人員也採集了汽車方向盤上指紋，已展開調查3名女嫌犯下落。

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