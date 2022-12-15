新潤興業11年來擘劃無數作品，帶給7000戶居民幸福。最新品牌「潤建築」，延續氧生宅注重健康的優勢，再集國外黃金團隊之大成，挑戰自我品牌不斷升級。副總經理蔣秀婷表示，團隊在員工旅遊發揮建築人的職業病，研究國內外飯店與豪宅的雕刻、裝潢、格局，但也是這種職人精神，讓企業在工料雙漲的現在，依然不計成本，只在乎創造口碑。目前新潤興業從桃園轉戰，建案插旗台北地區，希望能作到價格親民的好建築，並依靠多年選地哲學和國外取經的結果，使住宅機能臻緻完善，打造住戶真正能放鬆的家。

蔣秀婷提及在工料雙漲的年代，雖然造就成本居高不下，但他們更要逆風而行，不隨波逐流思考「怎麼樣可以更省」，反而在房市冷靜下屢次創造口碑。唯有不段提高品牌價值，更大手筆捨棄預期利潤，敢砸下來升級建案，此舉讓同業直呼瘋狂。但新潤興業堅持為客戶著想，她殷切表示「買一間房子不容易，可能是一輩子的願景」，展現新潤興業無時無刻都為客戶著想的用心。

歷年來隨著品牌持續躍升，許多新潤粉也伴隨成長，不少回購客都讓蔣秀婷印象深刻。目前策略進入轉捩點，集團突破桃園戰區，建案將插旗台北城，希望能做到價格親民的好建築，讓首購族不用花每坪動輒百萬便享有豪宅規格。其中依照獨到的選地哲學，不僅建案要靠近捷運站，更確保社區機能完善。蔣秀婷提及「潤咖啡」公設的設計，補強了桃園便利商店不夠密集的態勢，卻因為口碑名聞遐邇，被誤會新潤興業有轉戰生活產業的打算，歷歷説明公司只會專注「在建築中看見幸福」。

潤咖啡。(圖/業者提供)

豪宅的公設在管委會接手後，面臨經營不善而強迫關閉的隱憂，新潤興業為了落實幸福建築的理念，前往第一線理解問題，發現健身房存在「不會使用器材」的住戶，於是不定期請健身教練指導器材使用方法；而媲美咖啡廳的「潤咖啡」，也確保了營利能夠自給自足，不需額外負擔管理成本為前提。新潤興業讓公設經營穩健，證明了建築美學不只要匠心獨運，在機能性上也能白璧無瑕，符合住戶對幸福建築的厚望。