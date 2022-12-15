威廉2019年和凱特的閨密韓帛蕊（Rose Hanbury）傳出緋聞

或許除了英國王室外，還有另1個人並不樂見網飛（Netflix）周四追擊，播出哈利和梅根紀錄片的下半部，那就是傳言中的威廉緋聞女主角韓帛蕊（Rose Hanbury）。

據《美麗佳人》（Marie Claire）和《她知道》（sheknows）報導，哈利與梅根下半部紀錄片的部分焦點，將集中在王室如何樂於撒謊，以保護威廉上。當宣傳片播出相關片段後，隨即引發網路熱議。推特上馬上有人推文說，2019年當凱特還在懷路易小王子時，威廉偷吃了她的已婚閨密韓帛蕊。

當年英國《接觸》（in Touch）周刊登出相關細節時， 威廉威脅將立即採取法律行動，以「殺雞儆猴」，看還有誰敢刊登相關報導，可是最後不了了之。

哈利和梅根的紀錄片下半部15日即將播出

儘管相關傳聞從未被證實，但社群媒體上的討論卻愈演愈烈。有人甚至推文說，「哎呀，都是韓帛蕊，這是英國最公開的秘密。威廉和查爾斯一樣，他們對自己的名譽還沒在乎到不偷吃的地步，要是有任何人膽敢指名道姓說出來，他們就會大怒。」

還有人推文說，韓帛蕊的消息刊出當天，他正在用蘋果新聞（Apple News）應用程式，親眼看到相關新聞撤掉，變成有關梅根的新聞，感覺很不真實。

此外，有位專欄作家當時推文道，「沒錯，這是場外遇，我沒看到文章，但我知道這緋聞」。不過，推文隨即被刪除，當事人後來澄清，他既不知道報導，也不知道所謂的緋聞。而消息傳出後，據《太陽報》（The Sun）報導，凱特就和韓帛蕊嚴重決裂，彼此再也不說話了。

儘管哈利和梅根的下半部紀錄片火力似乎更強大，但王室仍堅守「絕不抱怨，絕不解釋」的信條，至今仍保持沉默。無論王室私下是否會正視這些陳年舊事，但從網民的推文看來，凡走過必留下痕跡。