前往小港、大寮和大樹，親近田園並挑戰傳統磚瓦、漢餅等工藝DIY，再到義大世界釋放活力，是三五好友相約出遊或全家大小寓教於樂的親子小旅行，最Chill的行程。

2日輕旅行規劃，不妨以紅毛港文化園區內壯觀的大船入港景色為起點，經過舊鐵橋生態濕地，最後到歡樂洋溢的義大世界，輕鬆愜意的遊程顯出高雄豐富多元的自然生態與人文魅力。沿途可走訪位於大寮的舊振南漢餅文化館及大樹的三和瓦窯，聆聽百年品牌的人文故事，並透過手作體驗沉浸式學習傳統製餅與工藝的細膩之美。

近距離看大船入港 紅毛港文化園區

紅毛港文化園區佔地約3公頃，規劃「高字塔旋轉餐廳」、「觀海平台」、「展示館」、「戶外展示區」、「天空步道」、「碼頭與候船室」等六大區域，遊客可跟著300多年前荷蘭人跨海築港的腳步，穿越時空認識紅毛港聚落和高雄港的歷史點滴。緊鄰高雄港水域的觀海平台，可遠觀滿載貨櫃的大型船舶進出；目睹引水人領船入港、貨櫃裝卸作業等特殊景觀。港區有如「高」字形狀的信號塔，因此又稱高字塔，頂層改建為360度迴轉餐廳，用餐同時能全方位欣賞遠洋貨輪在海洋上熙來攘往，無敵海景讓人心曠神怡。囊括賞景、美食，還有深度文化旅行，在園區可以吹風看海隨性散步，或騎自行車放風小孩，適合全家人悠閒地度過大半天。

紅毛港文化園區。(圖片提供/MOOK)

溫古知新甜滋味 舊振南漢餅文化館

傳承五代的舊振南餅店，是高雄知名漢餅老舖，以入口即化的綠豆糕、鳳梨酥和各種漢餅點心聞名，百年來人氣不衰。開設於大寮的舊振南漢餅文化館展示餅舖的悠久歷史，也是翻轉創新的觀光工廠，在陳設古今交融、歐式優雅風情的環境內，可享用漢餅下午茶套餐，嚐嚐漢餅餅皮香酥和濃郁柔軟內餡，不管是搭配西式手沖黑咖啡或中式高級蜜香茶葉，都將漢餅不油不膩、甜爽入喉的韻味，淋漓盡致地表現，一邊聆賞悠揚的古典音樂，讓人進入放鬆愉快的氛圍感受。館內還有古禮抓周、漢餅手作等多樣體驗活動，在師傅指導下現做香噴噴的蛋黃酥等點心，並跟著互動式導覽了解漢餅文化，一窺甜蜜的糕點背後，蘊含著臺灣人的人情禮數。

舊振南漢餅文化館。(攝影/曾信耀)

立體風景畫 舊鐵橋溼地公園

位於大樹區的舊鐵橋濕地教育園區，百年舊鐵橋橫跨高屏溪，迎接旭日初升時的曙光，夕陽西下時的水面倒影，都像是風景明信片般讓人神往。其中廣達100多公頃的生態公園視野遼闊，自然生態豐富精彩，園內最吸睛的焦點便是完工於1913年的高屏舊鐵橋，全長1526公尺，昔時為「東洋第一長橋」，過去擔負著聯繫高屏兩地鐵路運輸的任務，退役後經修復活化為天空步道，步行在鐵軌步道上，可欣賞高屏溪畔沿岸青翠綠地與山脈河川相互映襯而成的秀麗，遠方鐵道駛過平原，優美靜謐有如畫境。

舊鐵橋溼地公園。(攝影/曾信耀)

重溫百年瓦窯歷史 三和瓦窯

從舊鐵橋濕地步行就可來到三和瓦窯。1918年即營業的古老窯廠，以生產紅磚、地磚、花磚以及屋頂瓦片為主，傳承至今已超過百年歷史。三和瓦窯見證大樹磚瓦產業興衰，近年已轉型為文創品牌，讓臺灣磚瓦歷史繼續傳承。園區內以紅磚砌成的窯廠建築古色古香，有專人導覽深度瞭解大樹瓦窯業發展歷程，以及傳統製窯工法的秘密，現場還有雕刻門牌、水泥砌磚等豐富手作體驗，摸磚弄瓦讓孩子們玩得不亦樂乎。

在三和瓦窯摸磚弄瓦讓孩子們玩得不亦樂乎。(攝影/曾信耀)

實現夢想的遊樂園 義大世界

義大世界。(攝影/Carter)

南臺灣最大主題遊樂園義大世界，園區內重現古希臘「衛城」、「聖托里尼山城」、「特洛伊城堡」三個區域，逼真場景讓人彷彿走入童話書世界。多種遊樂設施新穎刺激，也擁有Outlet購物商場和露天廣場市集等，結合觀光、美食、表演和購物，一站式全方位娛樂饗宴，從白天玩到夜晚都有意思。

本文作者：Naru

（圖/ 高雄畫刊提供）

Information

• 遊山玩水，自然歷史FUN電 互動地圖

• 紅毛港文化園區（入園需購票）

地址：高雄市小港區南星路2808號

時間：週一、二、四、五 15：00〜20：00，週六日10：00～21：00，週三休園

電話：（07）871-1815

網址：https://hongmaogang.khcc.gov.tw

• 舊振南漢餅文化館

地址：高雄市大寮區捷西路298號

時間：10：00〜18：00，週一休

電話：（07）701-8586

網址：https://www.jzn.com.tw/tw/architecture

• 舊鐵橋溼地教育園區

地址：高雄市大樹區竹寮里竹寮路109號

電話：（07）652-2292

FB：舊鐵橋濕地教育園區

• 三和瓦窯

地址：高雄市大樹區竹寮路94號

導覽活動及門市時間：

週二至週五：8：30〜17：00（週一公休）

週六、日：

11月至1月：9：30〜17：00

2月至10月：10：00〜17:30

電話：（07）651-2037

網址：https://www.sanhetk.com.tw/

• 義大遊樂世界（需購票）及購物廣場

地址：高雄市大樹區學城路一段10號、12號

時間：遊樂世界09：00〜17：30，週六日09：00～20：00

購物廣場11：00～22：00，週六日10：00～22：00

電話：遊樂世界（07）656-8080、購物廣場（07）656-8100

官網：義大遊樂世界、義大世界購物廣場