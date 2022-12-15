美國政府在10月初宣布對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，禁止未經許可的美國公民、組織及企業協助大陸生產或研發先進半導體，此舉引發大陸官方不滿，一狀告到世界貿易組織（WTO）但有專家認為，此舉象徵意義較大，過往WTO對於國家安全議題有較寬鬆的標準，因此不太可能出現政策的改變。

自由亞洲電台（Radio Free Asia）報導，北京向WTO提出告訴，指控美國發動貿易保護主義，破壞全球經貿秩序的同時也傷害半導體供應鏈的穩定，美國則以保護技術、國安為由發動制裁，同盟國日本已經加入制裁，但荷蘭未有進一步動作，當地大廠艾司摩爾（ASMl）獨家生產先進製程所需的EUV機台。

對此，印度智庫Takshashila Institution高科技地緣政治專家Pranay Kotasthane並不看好大陸此舉能夠改變結果，「如果這是回應出口管制措施的行動，那代表大陸的選擇其實很有限。」

Pranay Kotasthane強調，「過往WTO對於國家安全議題有較為寬鬆的標準，甚至有例外規定，因此不太可能出現政策上的改變。這也突顯表面上以規則為基礎的國際秩序，實際上仍是一個以權力為主的國際秩序。」

報導提到，訴諸WTO處理，往往需要數年時間才有結果，但晶片業更迭快速，當國際轉向更為先進的技術時，大陸將更難花時間趕上。Pranay Kotasthane說：「很明顯，出口管制措施影響的範圍相當全面，不僅會減緩大陸軍事實力的進步，還會讓商業半導體產業的技術難以向上提升。」