美國政府10月初公布新一輪對中國晶片的禁令，試圖打擊中國發展科技業的野心，不過《路透社》指出，中國最大晶片製造商中芯國際轉正在衝刺成熟製程晶片，該技術在許多產業供應鏈扮演關鍵角色，敲響美國警鐘，並促使一些美國議員試圖立法遏止。

報導指出，中國朝著晶片自給自足邁出重要一步，據悉北京正研擬提供晶片業超過1兆人民幣（折合約4.4兆台幣）的補助計畫，最快明年第1季執行，TechInsights晶片經濟學家Dan Hutcheson認為，這可能讓美國和盟友進一步加強管制。

至於美國為什麼要擔心中國發展舊的晶片技術？報導分析，中國向來靠低價產品取得市場主導地位，過去太陽能板、5G 電信設備都是如此，成熟製程晶片可能是下一個發展重點。Dan Hutcheson說，市場擔心中國可能推出新一輪振興方案，利用政府補貼低價傾銷晶片。

報導提到，28奈米技術從2011年開始大量使用，至今仍廣泛應用在汽車、武器，以及物聯網等。在川普時代擔任白宮國家安全副顧問博明 (Matt Pottinger) 示警：「28奈米在晶片世界是很大一塊市場，這會讓依賴中國28奈米晶片的每個國家、每個產業，都被北京掌握深具脅迫性的籌碼。」

在美國制裁下，中芯大力發展成熟技術，自2020年以來宣布興建4座晶圓廠，顧能晶片分析師Samuel Wang說，等到這些廠房開始運作，中芯的產量增加至目前的3倍以上。

值得關注的是，美國參議員本周可望通過2023年國防授權法，包括禁止美國政府使用中芯以及另外兩家記憶體廠生產的晶片，目前還不清楚對中芯會造成何種影響。