隨著國人飲食西化、生活型態改變，罹患高血壓、高血糖、高血脂的「三高族」也愈來愈多，若病況控制不佳，就可能增加心血管疾病的風險，三軍總醫院心臟血管外科主任柯宏彥表示，以心臟衰竭為例，幾乎已經成為65歲以上銀髮族的頭號殺手，致死率甚至和癌症差不多。

柯宏彥主任指出，三高控制不佳會使心血管更快地退化，例如主動脈瓣膜狹窄好發於65歲以上的長者，但若是三高病況嚴重、甚至需要洗腎，可能就會提早在50多歲時發生，初期只覺得容易疲累，接著開始出現喘、腳腫等症狀，若是未及時就醫，就會惡化至心臟衰竭，患者會胸悶、頭暈，有些老人家甚至變得容易跌倒。

一旦確認是主動脈瓣膜狹窄導致心臟衰竭，首先要積極控制三高病況，同時進行主動脈瓣膜置換手術。柯宏彥主任說明，主動脈瓣膜置換可考慮傳統手術、經導管瓣膜置換手術兩種方式，而瓣膜則分為機械瓣膜、組織瓣膜。

其中，機械瓣膜不需更換，所以適合60~65歲以下的年輕患者使用，但需終生服用抗凝血劑，會有出血、血栓等風險。65歲以上的患者建議使用組織瓣膜，又分為牛心瓣膜、豬心瓣膜，牛心瓣膜大約可使用10~15年，豬心瓣膜則大約8~12年。

柯宏彥主任說，隨著醫療技術不斷進步，現在出現一種最新的乾式可擴式瓣膜，雖然同樣屬於牛心瓣膜，但不像其他組織瓣膜浸泡在戊二醛保存，而是採取專利的乾式儲存方式，大大提升瓣膜的使用年限，依原廠仿單顯示約可使用15~20年左右。

由於國人平均壽命不斷延長，柯宏彥主任認為，考慮主動脈瓣膜置換手術時必須有更長遠的規劃，舉例來說，70歲的患者有極高機率需進行第二次瓣膜置換手術，因此第一次手術時也要一併考慮相關配套措施。

柯宏彥主任建議，若是身體狀況尚可、體力佳，第一次的主動脈瓣膜置換可採傳統手術，雖然需使用體外循環機、傷口也較大，但手術成熟、視野也較清楚，若患者年齡大於65歲，建議使用組織瓣膜，其中乾式瓣膜除了使用時間更長，更重要的是，也是目前唯一的可擴式瓣膜，其瓣膜開口能夠撐大，若需要進行第二次置換瓣膜手術時，就能選擇「經導管瓣中瓣手術」，在原先的瓣膜置放處再放入新的瓣膜，進行瓣中瓣（Valve-in-Valve）術式。

由於能夠免除二次開刀的風險，柯宏彥主任認為可擴式瓣膜將是未來的趨勢，他表示，當患者需要進行第二次瓣膜置換手術時，年齡大多已經超過70~80歲，此時由於共病多、體力差，進行傳統開胸手術的風險就會變高，若選擇可擴式瓣膜，就能進行「經導管瓣中瓣手術」。

經導管瓣中瓣手術是由鼠蹊部穿刺，傷口僅有0.5公分，手術隔天就會下床活動，最關鍵的是不需要暫停心臟跳動，因為對老人家來說，心臟暫停時可能會危及性命。柯宏彥主任分享，曾有一位90多歲的患者需要進行第二次瓣膜置換手術，回想起第一次手術的過程仍心有餘悸，因此便選擇經導管手術再次置換瓣膜，術後恢復非常好，每天都外出活動、接孫子放學，擁有很好的生活品質。

柯宏彥主任表示，現在已經進入個人化醫療的時代，無論是手術方式、瓣膜選擇，患者都可依自身狀況與醫師討論，打造出一個最適合自己的治療方式，他也再次提醒三高族要定時服藥、追蹤，同時戒菸、定時運動，打造良好的生活習慣，才能免除心血管疾病風險。