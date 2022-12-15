本田（Honda）為了改善獲利能力，關閉日本狹山工廠，而該廠生產的人氣車款Odyssey「奧德賽」也跟著停產退出市場，但日本消費者對於接班的MPV 車款Stepwgn反應不如預期。日媒爆料，本田打算從中國大陸「進口」陸版Odyssey，於2023年在日本銷售，一旦成真的話，將創下日本車廠破天荒紀錄！

本田關閉日本狹山工廠產線後，目前唯一生產Odyssey就只剩下大陸，中日合資的廣汽本田增城第二工廠負責中規Odyssey的製造銷售，由於日本消費者對Odyssey情有獨鍾，本田打算引進陸製Odyssey回日本銷售，屆時將改為右駕以符合日本的駕駛習慣。

大陸進口的決定在於重組日本國內完善的產品線，純電車型的投放，以及市場規模等多重因素，即使考量更改規格與運輸成本，對本田來說仍有獲利空間。

本田於2021年底關閉位在埼玉縣的狹山工廠，主要為了提升獲利能力和產品規畫考量，而該廠過去所生產的Odyssey和Legend等車款也一併停產。

目前大陸生產的Odyssey每月穩定銷售逾2千輛，市場人士認為，現行車款屬於產品末期，未來「回歸」日本市場的車型可能是全新世代的Odyssey，預估在2023年中旬亮相。