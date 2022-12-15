美中之間的競爭不僅限於經濟、科技等層面，連外太空都已經展開激烈的競逐，美國航太總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）提到與大陸的「登月戰」時，很有自信的表示美國太空人將在2025年或2026年，搶先大陸太空人一步登上月球。

尼爾森接受日經亞洲採訪表示，「只有少數國家不願與我們合作，大陸是其一，一直保密到家」他指的是北京獨立開發的登月計畫，他說「我想我們正在和大陸比賽」。

尼爾森表示對大陸太空計畫的不透明很失望，他提到去年的火箭殘骸，世界上沒有人知道會墜落在哪裡，最後幸運的是，殘害墜入印度洋。他說「大陸不讓我們或任何人知道軌跡，我無法認同這個態度」。

尼爾森說，他認為民用太空計畫理應公開透明，如果緊急情況發生，才能夠互相合作幫忙，但大陸始終不願意公開他們的太空計畫。

另外，當提到美國是否會搶先大陸一步登上月球，尼爾森信誓旦旦的說「我想我們會的」、「我認為是誰先送太空人上月球很重要，是一個重大成就，我想大陸也這樣認為」。大陸目標是在2030年將太空人送上月球，而美國的登月計畫「阿提密斯（Artemis）」則是計畫在2025年左右登月。

尼爾森自信的說，「如果計畫成功，商業著陸器也取得成功，我認為我們將在2025年或2026年登陸」。