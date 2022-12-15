台積電美國亞利桑那州新廠剛舉行完移機典禮，許多政商重量級嘉賓皆表示對其設廠的支持，亞利桑那州工商會會長賽登（Danny Seiden）表示，台積電的投資，讓亞利桑那州經濟帶來了第6個「C」，也就是「晶片（Chip）」。

外媒報導，亞利桑那州長久以來以銅（Copper）、牛（Cattle）、棉（Cotton）、橘子（Citrus）、和氣候（Climate）而聞名。賽登對媒體表示，「應該再為我們的經濟增添第6個『C』，稱之為晶片」。

賽登驕傲的說，台積電和英特爾等半導體廠的大規模投資，讓亞利桑那州成為「半導體的領先州」。

賽登說，「從冰箱、汽車或手機等設備中，再到國防和國安問題，半導體都至關重要，而這些都要在亞利桑那州進行」。他指出，台積電已經決定投入400億美元在菲尼斯克建設晶圓廠，而英特爾也斥200億美元的巨資，以擴大錢德勒的晶圓廠，亞利桑那州的長期「半導體生態系統」正在形成，提供高薪高技術職缺。

賽登表示，短期內就需要數萬名建築工人，為4500名員工建造廠房和宿舍，且就他所聞，包括化學品生產、材料製造、包裝等小企業，光供應商就有約1.3萬至1.5萬個工作崗位，整個供應鏈都在亞利桑那州運作，這對未來而言是一件很了不起的事。