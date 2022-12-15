副總統賴清德表態參選民進黨主席，吹響2024總統大選號角，未來可能的對手包括台灣民眾黨主席柯文哲；國民黨則以新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫被點名較可能參選。對此，前立委郭正亮14日就表示「現在聽到的國民黨絕配，都是侯友宜配盧秀燕」，引發討論。

郭正亮14日在網路節目《新聞不芹菜》中表示，對於台灣2024的總統大選，若是賴清德要選2024，還有一關要過，就是去「美國面試」，那如果是侯友宜真的成為國民黨的候選人，那也得經過「美國的面試」。郭正亮強調，「侯友宜是一定要這樣，侯友宜的考驗是美國關比較大，賴清德則是中國大陸這關比較大」。

郭正亮也分析，「賴清德對兩岸、外交、軍事，對這些議題有一定的熟悉度，對台灣的基本大問題是有論述能力的，侯友宜還沒經過驗證」，同時郭正亮更爆出「國民黨絕配是侯友宜配盧秀燕」，至於為什麼侯友宜是和盧秀燕搭配？郭正亮坦言，「因為盧秀燕是中部，又是女生，同時還是外省人」。

最後郭正亮也提及，「至於對柯文哲來說，以目前民眾黨的得票來源，大部分是藍營的票，所以對民進黨有利，但柯文哲在競選過程中，會提出非常尖銳的問題，那柯文哲提出尖銳問題的能力遠超侯友宜，就成有助攻的能力，變成搶到藍營的票」。