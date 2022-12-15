副總統賴清德表態參選民進黨主席，吹響2024總統大選號角，未來可能的對手包括台灣民眾黨主席柯文哲；國民黨則以新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫被點名較可能參選。近日一份最新的民調則指出，對於2024總統大選，有46.2％的民眾認為「不可能」藍白合，同時也有44.3％的民眾覺得「有可能」藍白合，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》14日起進行網路民調，針對2024總統選戰即將開打，國民黨與民眾黨是否有可能合作，台灣民眾對這件事情的看法，截至14日晚間23時，已有約1萬人參與投票，對於「你認為2024有機會出現藍白合嗎」，有16.6％的民眾「非常有可能」、27.7%的民眾「還算有可能」、30.7％的民眾「不太有可能」、15.5％的民眾「完全不可能」、9.5％的民眾則覺得「不知道／沒意見」。

該民調也調查了「你看好誰是國民黨2024最強候選人」，有6.3％的民眾認為「朱立倫」、有2.5％的民眾認為「吳敦義」、有44.9％的民眾認為「侯友宜」、有11.0％的民眾認為「趙少康」、有15.5％的民眾認為「韓國瑜」、有10.4％的民眾認為有「其他選擇」、另有9.4％的民眾則認為「不知道／沒意見」。