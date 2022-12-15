敗選後民進黨內檢討聲浪喊得沸沸揚揚，媒體人張禹宣14日發文批，除了清算政敵徐國勇下台，行政院長蘇貞昌依舊在台上張牙舞爪，辭了黨主席的總統蔡英文，檢討會議依舊在她官邸召開，桃園市長鄭文燦抄論文學位被撤，本命區桃園大敗依舊擔任檢討小組召集人，就連網軍都依舊在網路上肆虐出征，最後民進黨還是決定，比起檢討自己不如來檢討選民，定調大敗的主因是認知作戰，是民眾被騙了，打算羞辱全民智商，他傻眼問：你買單嗎？

張禹宣表示，原先以為，衛福部前部長陳時中的癡言妄語，是敗選後的放飛自我，竟然聲稱是因為「認知作戰」才輸，應該要通過「數位中介法」，當成笑話看待之際，民進黨竟然也跟著響應，開始唱起同樣的論調，原來大敗的主因是「認知作戰」，一切都是阿共仔的陰謀，是民眾被騙了。

民進黨得出了結論，原來是50歲以下族群最愛使用的TikTok毀了民進黨，再用最擅長的「偷換概念」告訴你，這叫做：毀了民主＝民進黨，毀了台灣＝民進黨，動搖國本＝民進黨失去政權，最後索性把一切的無能都扣上「認知作戰」就打完收工：農漁水產被禁，農委會：認知作戰；行政怠惰食品無法註冊，食藥署：認知作戰；登記廠房+食品添加物，民進黨：想偷配方；先進製程赴美，台積電矽盾瓦解 民進黨：認知作戰。

他指出，民進黨檢討後，決定做賊的喊抓賊，先對自己國人「認知作戰」，隨後做出了一個史上最愚蠢的決定，評估嚴禁TikTok（抖音國際版）。截至今年6月為止，台灣TikTok（抖音）累計高達416萬人，18歲以上人口使用率20.6％，每5位成人中就有1位有在使用，18-24歲比例更高達38％，然而超過9成的這些人，使用多半是看些搞笑、娛樂、趣聞的內容，與政治毫無相關，年輕族群或許不在乎政治，但一旦影響他們的權益與日常絕對跟你拚命，民進黨是在自掘墳墓。

張禹宣強調，民進黨自知以內容審查將違反憲法，索性以資安之名，說要嚴查TikTok，但可笑的是全台灣的個資，早已被網友OKE在「breached.to」論壇販售，總計2357萬筆只需要5000美元，從姓名、身份證字號、戶號、生日、婚姻狀態、親屬關係、各式各樣資料包山包海，然後民進黨卻充耳不聞、視而不見，數發部還在花200億賣麵線當外送業，共產黨何須滲透，花5000美元就能輕鬆搞定。

「檢討了18天的民進黨，最後決定檢討人民。」張禹宣直批，抗中保台失效後，民進黨「舊瓶裝新酒」上市「認知作戰」，打算羞辱全民智商的再次舉辦智力測驗，你買單嗎？