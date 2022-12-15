民進黨啟動敗選檢討，檢討小組召集人鄭文燦13日邀集各地競選總部主要幹部召開第2場座談，共提出逾30項檢討意見，歸納出「提名時程過晚」、「同溫層判斷及民調失準」、「對認知作戰澄清不及」等面向。PTT鄉民傻眼大酸：「不檢討自己腐敗，沒做事嗎」、「到底誰在認知作戰啦」、「翻譯：都是they的錯」、「怪天怪地就是不敢怪辣個女人」、「檢討成這樣我就放心啦」。

根據《自由時報》報導，會中有輔選幹部指出，民進黨這次選戰主軸與過去相較，欠缺更高層次的價值面統合論述。也有多位選舉幹部提及這次提名較晚，導致佈局倉促，當中也包含論文的爭議，確實衝擊年輕選票，尤其在都會區影響更大，再加上疫後生活的相對剝奪感等，民進黨必須針對年輕選票的流失進行更深入的訪談與議題思考。

此外，「抖音」假訊息被大量轉傳到LINE，在戰術層級也有輔選幹部提及，社群操作及認知作戰也對這次選舉造成很大衝擊，更不排除有境外勢力介入，「抖音」假訊息及短影片被大量轉傳到Line，民進黨未能及時澄清，導致矛盾及誤解擴大。此外，疫情後新的社群傳播形式，也讓民進黨身處同溫層，導致對民調及組織的判斷失準，必須找出方法重新經營。

PTT鄉民大酸：「檢討文名字遮住的話，我還以為是王浩宇臉書po文咧」、「小智一人毀全黨」、「不檢討自己腐敗，沒做事嗎」、「同溫層只能檢討出這種東西」、「就抄人啊，一屍幾命」、「翻譯：都是they的錯」、「澄清不及，所以乾脆直接造謠是嗎」、「真的笑死人，什麼會檢討的黨，爛」、「直接講明想硬幹數位中介法很難嗎」、「很好啊，繼續保持」、「認知作戰澄清？抹黑吧？」

還有人說「怪天怪地就是不敢怪辣個女人」、「怎不說論文抄太少篇」、「明明就是做的很爛」、「小智：不是我的鍋」、「看起來還沒輸夠，令人放心的檢討」、「怎麼都在檢討別人」、「到底誰在認知作戰啦XD」、「就是不檢討自己做的爛」、「看到民進黨這樣我就放心了」、「裝睡的人叫不醒」。