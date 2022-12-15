2022卡達世足賽熱戰期間，中華男足14日也在客場與世界排名111的泰國進行國際友誼賽，靠著門將潘文傑屢屢救險，與前鋒陳瑞杰在第72分鐘快攻破門，中華隊以1比0拿下暌違3年半的國際賽勝利，中止國際賽10連敗。

這也是中華足協理事長鄭文燦上任以來，在首場國際賽的開門紅勝利。鄭文燦宣布除了足協原本制定的國家隊出場費之外，再發放30萬元獎金給中華隊獎勵。

中華男足上次在成年國際賽獲勝是2019年6月11日客場對香港的國際友誼賽，以2比0勝出，但接下來在世界盃資格賽、亞洲盃資格附加賽連吞10敗，這次終於在總教練葉獻中的領軍下，拿下久違勝利。

中華男足陳昭安（右）與泰國球員拚搶。（中華足協提供）

中華隊以純本土陣容出征泰國，此役由隊長吳俊青擔任突前中鋒，陳瑞杰、姚克錡先發分居左右兩翼，泰國隊的一線主力雖未到齊，但控球、速度仍有一定威脅，攻勢猛烈只是機會把握不佳，中華隊尋求反擊難有機會，幸好上半場防守能夠頂住，以0比0戰平。

換邊後中華隊仍以防守為主，第72分鐘終於抓到快攻機會，效力台電的嚴和生終場拿球看到左路的陳瑞杰起跑，立刻起左腳送出漂亮過頂長傳，效力南市台鋼的陳瑞杰突入左側禁區，第一時間以右腳尖捅射破門。領先的中華隊死守到補時7分鐘結束，潘文傑還在定位球防守沒收對手近距離頭槌，終於拿下這場勝利。