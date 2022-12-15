近日傳出政府因資安甚至國安疑慮而禁止公部門人員使用TikTok（抖音），引發討論。民進黨立委莊瑞雄14日在立院建議我國可以研發出替代抖音的軟體，而不是只是禁止使用，對此，數位部長唐鳳也表示認同。網紅「高雄林小姐」13日曾PO出KUSO惡搞圖，圖中把當紅流行社群APP改造成「小綠書」、「抖英」等，14日她直呼「做圖的人是先知」。媒體人朱凱翔也酸，先追加200億元預算，APP取名「抖英」。

立法院14日舉行聯席會議，綠委莊瑞雄關心抖音的議題，並強調政府不應該一味禁抖音，而是要研發本土軟體社群，做替代使用，因為只有禁是禁不了，目前只能不斷擴大公部門使用抖音限制。同時，莊瑞雄表示，希望在跨部會資安會報中，更全面研擬資安措施，例如是否有即時下架機制，且在短時間內看到成果。對此，唐鳳表示很同意要有替代軟體的想法，數位部也一向都是這樣想法。

高雄林小姐13日分享一張哏圖，她提到綠媒新聞標題「抖音禁令擴及民間？政院專案小組本週再開會討論」，圖中寫道「政府就應該開放這些台灣好社群」，包括「小綠書」、「抖英」、「Instagreen」、「Greentube」、「Green Chat（微信）」、「Greenter（推特）」等。

「我特別想下載『抖英』，很好奇會有多抖（笑）」林小姐話猶未已，14日果真傳來莊瑞雄與唐鳳的對話，她不禁大嘆：「昨天發了這張圖，你看這不就來了嗎？做圖的人是先知啦...」

朱凱翔也在臉書貼出部分新聞內容，並酸：「先追加200億元預算，取名『抖英』。」網友則虧：「東施效顰的執政黨！徒增笑柄！」、「又有A預算的新目標囉~」、「唐鳳不要弄點麵線平台了！抖英研究看看」、「繼類foodpanda之後又要類抖音了嗎」、「抖英，笑死」。