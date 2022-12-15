周末台灣將迎來首波寒流，北台灣平地氣溫恐下降至4度，民眾們也紛紛購入暖暖包因應，但對於暖暖包使用完畢後的處理方式眾說紛紜，對此環保署就曾在去年初公告正確處理方式，更表示用完後的暖暖包有除臭、防潮功能，讓網友直呼長知識。

暖暖包使用完畢後到底怎麼處理？有人說直接丟掉，也有人認為該剪開，將裡面的粉末取出分類處理，還有社福團體異想天開，募集用完的暖暖包，要將粉末取出填補棒球場坑洞。

對此環保署表示，市售暖暖包主要成分包含鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等，屬複合性材質，因此撕開包裝，鐵粉接觸到空氣氧化產生熱能，但這些複合材質粉末，目前沒有技術可回收二度使用，若任意棄置恐還會汙染環境或土壤，因此直接打包好送上垃圾車即可。

環保署表示，用完不再發熱的暖暖包，還有除臭、防潮的功能，只要確認不會發熱了，就可以放在衣櫃、鞋櫃等地方使用，相當方便。