不少古早味料理如今已失傳，只能靠著回憶重現。就有一名女網友在社團貼書一張新竹懷舊客家料理，希望當地客家人能幫他解答，未料在地人看到照片後都崩潰投降，直言一輩子沒看過。

女網友在臉書《新竹大小事》貼出一張照片，詢問「請問新竹的在地客家人，這道菜名是什麼呢？很懷念這道菜」。只見照片中盤子上裝著疑似油炸過，呈現黑褐色的條狀物品。

女網友貼出一道新竹懷舊客家料理，考倒當地一票客家人，直呼一輩子沒看過。(圖／新竹大小事)

文章貼出後不少當地人投降，直呼不知道：「慚愧，身為客家人完全沒看過這道菜」、「我客家人完全看不出這是什麼」、「妳當客家人都柯南嗎？」、「我不是客家人，但新竹縣客家庄住了27年，沒看過也沒吃過」、「關東橋客家人表示...沒吃過」、「活了54年的竹北客家人投降了」、「竹東客家人報到，跟妳說我不知道」。

不過還是有內行人給出正確解答，表示這是南部料理「前桶菜」，現在在屏東部分市場還是可以買得到，並透露相當好吃，芝麻味道濃厚，原PO也回應致謝「原來是屏東才有的素菜，因為少回南部，所以特別懷念這道菜，感謝大家提供的訊息」。