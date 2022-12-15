投入北市第三選區立委補選的國民黨候選人王鴻薇，今天(15日)凌晨在臉書PO文表示自己確診，即日起將進行隔離，暫停拜票行程。

王鴻薇臉書PO文「對不起，我確診了。」，她表示接下來會暫停拜票行程，透過視訊方式繼續懇託，她稱自己連日來密集拜訪地方，受到熱情對待，但如果因此和大家接觸而造成困擾，也請大家原諒，自己也很不安。

王鴻薇說，14日傍晚出現情為咳嗽症狀，因為今天有節目要上，就先行快篩檢查，卻出現了最不願看到的結果，這段期間只要身體允許，她還是會持續用直播方式和大家見面。