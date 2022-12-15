林茉曦2018年參與歌唱選秀節目，充滿個人風格的嗓音加上亮麗的外型讓她在節目中斬露頭角，近日發行首支個人單曲〈敢愛我就敢痛No pain no love〉，金曲製作人剃刀蔣相中林茉曦的潛力，為她量身打造〈敢愛我就敢痛〉這首將滑板練習過程比喻成愛情的歌曲，搭配「滑板」主題，剃刀蔣甚至兼任林茉曦的滑板師父。

MV請到曾在人氣偶像劇《西街少年》演出的童星柯家恩，當年被封為「滑板神童」的他如今已成為一位滑板國手，在〈敢愛我就敢痛〉與林茉曦上演一段女追男的「滑板追愛故事」。

林茉曦在MV中偶然遇見柯家恩後，開啟一趟追愛之旅，當天拍攝時間長達20小時，從陽明山到板橋再到木柵，她溜著滑板橫跨整個大台北地區，導演更安排她在有坡度的隧道中飆滑板，以及她摔下滑板的鏡頭，她幾乎一摔到位，都讓她印象特別深刻，「這次做了很多不一樣的嘗試，包括是我人生第一次溜這麼斜的坡，是一大挑戰，整體感覺跟歌曲概念很符合，『敢愛我就敢痛』！」