韋禮安今年推出全新華語創作專輯《明天再見》，在各個排行榜上都創下佳績，歌曲大獲好評，上月更成為首位登上日本最受歡迎的音樂YouTube頻道「THE FIRST TAKE」的華語男歌手，引起轟動，而他的年度神曲〈如果可以〉至今更在音樂平台Spotify上霸榜超過一年，表現亮眼。

今年底到過年前，韋禮安總共接下30場活動，瘋狂到出現一天趕場3場尾牙的情況，據了解，估算他年底活動進帳直逼8位數，「韋禮安對於年底活動滿檔，覺得感恩，但還是繼續努力中」，並笑說：「沒問題，都安排好了，每一場都會好好唱！」跨年則是在台北市政府獨家演出，而他也透露跨完年後也即將再推出全新的音樂作品。

陳勢安近期一樣是行程滿檔，過年前接下10幾場活動，甚至有一天被6家廠商預約，因為地域關係只能趕上兩場，讓他大呼可惜！他的跨年是在南台灣的屏東登場，一跨完年，他將推出籌備已久的全新單曲，正是全新《History5》系列的主題曲，消息一出，歌迷都大呼「太期待」，而他最近正如火如荼地在籌備明年的個人演唱會，直說：「每天都非常充實！演唱會的訊息很快會跟大家分享，請大家期待一下。」