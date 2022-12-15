北市楊姓男子去年6月獨自返回信義區豪宅後，就此人間蒸發，楊家姊妹懷疑小弟為了家產下毒手向警方報案，但「活要見人，死要見屍」，檢警一直查不到楊男的下落，也找不到屍體證明他已遇害。檢方近日根據在豪宅內採集到的微量血跡，及楊弟在哥哥失蹤後連續3天跑去爬山，行為異常、嫌疑重大，14日指揮台北市刑大將楊弟拘提到案，複訊後依殺人罪向法院聲押禁見。

警方調查，楊家子女共有4男6女，父母過世後留下松德路兩戶豪宅，涉案的小弟認為房子產權應由4兄弟平分，但他的持份卻被哥哥侵吞，因此曾控告哥哥涉嫌侵占以及盜領母親存款300萬元，但檢方根據其他兄姊的證詞，認為母親生前就說好其中1戶留給哥哥，無證據顯示哥哥盜領，在去年5月處分不起訴。

去年6月18日中午，獨自住在豪宅的哥哥提著裝有便當的塑膠袋返回社區大樓，當晚弟弟曾上門拜訪，直到隔天下午才離開，不料，從此之後哥哥就消失無蹤，也未看到他從住處離開，楊家姊妹們擔心哥哥可能遭遇不測遂向警方報案。

警方到豪宅採證，發現屋內沒有打鬥痕跡，採集到一雙沾有血跡的鞋子，但後來化驗結果屬於弟弟，雖然監視器拍到弟弟帶著行李袋進出豪宅的畫面，卻無法確認內容物，對弟弟測謊也無直接結果，讓案件陷入膠著。

檢警近日發現在豪宅內採集到的微量血跡，疑與失蹤的哥哥相符，加上弟弟在哥哥消失後，曾經連續3天去爬山，動機十分可疑，因此14日指揮市刑大將弟弟及其妻子拘提到案，並向法院聲請羈押禁見。