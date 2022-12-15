（更新最後賽果）衛冕軍法國不讓摩洛哥續寫驚奇，今天在卡達世界盃4強賽開賽5分鐘就靠著小賀南德茲（Theo Hernandez）破網，替補上陣的穆阿尼（Randal Kolo Muani）第79分鐘再補上一腳，以2比0勝出，搶下另一張決賽門票，距離再次捧起「大力神盃」只差最後一步。

賽前外界預測會是場「矛盾對決」，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）本屆已踢進5球，在進球榜與阿根廷球星梅西並列，他將碰上本屆至今1球未失的摩洛哥「門神」布努（Yassine Bounou），法國此役排出「4-2-3-1」陣型，摩洛哥則是以「3-4-3」應戰。

面對本屆大黑馬摩洛哥，法國開賽5分鐘就閃電進球，姆巴佩雖然連2度起腳都被擋下，但在大門左側的小賀南德茲左腳側身臨空射門，成為世界盃4強賽自1958年巴西瓦瓦（Vavá）2分鐘就進球後最快進球紀錄，這也是布努本屆首顆「非烏龍球」的失球，也讓摩洛哥本屆首度陷入落後。

落後的摩洛哥在下半場頻頻展開進攻，但總是欠卻臨門一腳，第79分鐘法國攻勢再起，先靠著姆巴佩吸引大批摩洛哥球員防守，他把球傳給剛替補上陣的穆阿尼，接獲姆巴佩助攻後起腳射門，踢進生涯首顆國家隊進球，也助隊擴大領先，最終法國就以2球之差勝出，接下來將與阿根廷爭冠，落敗的摩洛哥則要與克羅埃西亞爭季軍。