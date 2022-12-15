全美通膨出現緩解跡象，美國聯準會（Fed）當地時間14日下午2時（台北15日凌晨3時）宣布升息2碼（0.5個百分點），利率目標區間達4.25至4.5個百分點，是2007年12月金融海嘯來臨前新高。聯準會自3月來7次升息，但這次如預期放緩步調。官員表示，抗通膨之役尚未結束，預期利率要到2024年才會調降，明年仍將維持高點。

美國勞工部13日公布，11月消費者物價指數（CPI）年增7.1％，低於市場預期的7.3％，較前值7.7％大幅回落。根據聯準會後聲明，近期支出和生產指標溫和增長，但為維持就業增長穩健及低失業，全體官員一致同意升息2碼。這是聯準會5月來首度放緩腳步，此前分別在6月、7月、9月及11月連升3碼（0.75個百分點），讓今年累計升息17碼（4.25個百分點）。

官員官員上修對明年利率預測，這波升息循環的利率峰值中位數，從9月估計的4.6個百分點，提高到5.1個百分點，相當於5.1至5.25個百分點的區間；然後2024年利率可能調降整整1個百分點，在2024年底左右降到4.1個百分點，2025年再降到3.1個百分點，最後回到2.5個百分點的長期中性水準。

不過，聯準會19位委員中有7位認為2023年的利率會升到5.25個百分點以上，也有7位認為2024年認為利率會高於4.1％，顯示委員對於明、後年的利率水準看法分歧。