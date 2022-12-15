美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期升息2碼，但暗示明年將有更多次升息，且要到2024年才會開始降息，美股主要指數今天收黑。

道瓊工業指數下跌142.29點或0.42%，收33966.35點。

標準普爾指數下挫24.33點或0.61%，收3995.32點。

那斯達克指數挫跌85.92點或0.76%，收11170.89點。

費城半導體指數下跌44.26點或1.57%，收2777.27點。（譯者：陳正健）1111215