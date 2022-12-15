台北市第三選區立委補選，民進黨派出吳怡農與國民黨王鴻薇競逐，吳怡農最近則提出遷移松山機場等政策，引發爭議，連同黨都有人不認同。資深媒體人謝寒冰透露，聽說民進黨內部有人爆料，吳怡農競選總部內部很多人都已經慢慢離開了，因為不知道怎麼救他的選情，就像前衛福部長陳時中競選台北市長末期；他甚至認為，吳怡農就是陳時中2.0。

針對吳怡農近來的行程，謝寒冰14日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，吳怡農到了捐血活動現場，不捲袖子捐血，居然只拍照就走了，他去那邊幹嘛？因為他是來拉票的，他真正的目的並不是叫大家去捐血，這完全是兩回事。

謝寒冰接著爆料，過去兩三年，吳怡農在地方上跑基層，即時有，也是亂跑，也許很多人介紹他認識里長、會長，然後見了一大堆人，吳怡農搞不好連他們的名字都記不起來，甚至不知道是去幹嘛。所以才會在立委補選提一大堆莫名其妙的政見，基本上，那些政見也不干他的事，可說已經草包到無可救藥的地步。

謝寒冰甚至表示，聽說民進黨內部的人爆料，吳怡農競選總部內部很多人都已經慢慢離開了，因為大家都受不了，本來有一些派系要幫他，現在一個個都撤退了，大家撐不下去，也不知道怎麼救他的選情。前衛福部長陳時中競選台北市長末期，差不多就像這樣，所以確認無誤，吳怡農就是陳時中2.0。