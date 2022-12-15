國家警報響！花蓮規模4.5地震 最大震度3級 07:052022/12/15 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清晨地牛翻身！根據中央氣象局觀測，今天清晨6點54分，花蓮發生芮氏規模4.5地震，震央位在花蓮縣卓溪鄉，深度22.4公里。各地最大震度，台東3級。氣象局同時針對花蓮，發布災防告警訊息。 東南部海域規模4.0地震 最大震度台東縣3級 智利北部發生規模5.6地震 震源深度174公里 花蓮林管處推出仿真縮小池南蹦蹦車 緬懷昔日林業時光 #地震 #國家警報 #芮氏規模 #花蓮 #卓溪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 交通部偏鄉噗噗共乘 因應震災彈性調整服務 04:102022/12/11 生活新聞 抓住後疫情時代趨勢 花改場打造原鄉作物保種天堂 15:272022/12/12 財經 等了22年！ 新竹竹蓮國小多功能活動中心明年啟用 12:162022/12/14 寶島 花蓮靜思堂雙主題特展 互動體驗學防災算機率 18:382022/12/14 寶島 花蓮縣凌晨芮氏規模4.3地震 最大震度4級 04:022022/12/14 生活 卡車栽下3層樓深坡坎 2人遭擠壓慘死 花蓮瑞穗林道傳意外 17:492022/12/14 社會 羅志祥連莊坐鎮花蓮跨年晚會 許新年願望「知名度超越朱碧石」 12:572022/12/14 娛樂 原民作物保種天堂 花改場加強機能功效與應用分析 11:192022/12/13 寶島 台灣農漁產接連遭禁輸陸 朱立倫批蔡政府：除了譴責還會做什麼 11:542022/12/11 政治 盼健全產業發展 花蓮推油茶籽評價制度 04:102022/12/13 地方新聞 守護瀕絕台灣狐蝠 花蓮縣編製「保育指南」 12:022022/12/09 生活 花蓮推油茶籽評價制度 盼健全產業發展 12:122022/12/12 寶島 花蓮公廁評比鯉魚潭最優 髒亂通報可掃描QR code 13:062022/12/10 寶島 菲律賓民答那峨地區遭規模6.1地震侵襲 05:112022/12/10 國際 花蓮林管處推仿真縮小蹦蹦車 04:102022/12/13 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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