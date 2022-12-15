清晨地牛翻身！根據中央氣象局觀測，今天清晨6點54分，花蓮發生芮氏規模4.5地震，震央位在花蓮縣卓溪鄉，深度22.4公里。各地最大震度，台東3級。氣象局同時針對花蓮，發布災防告警訊息。

東南部海域規模4.0地震 最大震度台東縣3級
智利北部發生規模5.6地震 震源深度174公里
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