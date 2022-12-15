印度車廠馬璽達（Mahindra ＆ Mahindra）執行長沙阿（Anish Shah）近日接受路透社訪問時表示，他們計畫將新的電動休旅車款銷售至全球各地，但可能要五年後才會進入美國市場。
沙阿周二接受訪問時表示：「我無法預見我們在五年內進軍美國。因為我們必須先拿下其他關鍵市場，包括歐洲在內。」
沙阿指出，他們正考慮是否利用美國《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act）提供的補貼在北美打造電動車，以做為該公司長期戰略的一部分。
印度車廠馬璽達（Mahindra ＆ Mahindra）執行長沙阿（Anish Shah）近日接受路透社訪問時表示，他們計畫將新的電動休旅車款銷售至全球各地，但可能要五年後才會進入美國市場。
沙阿周二接受訪問時表示：「我無法預見我們在五年內進軍美國。因為我們必須先拿下其他關鍵市場，包括歐洲在內。」
沙阿指出，他們正考慮是否利用美國《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act）提供的補貼在北美打造電動車，以做為該公司長期戰略的一部分。
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