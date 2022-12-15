投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley ，大摩）14日預測，倫敦布蘭特油價在2023年中將升至每桶110美元附近，原因在於石油需求攀升與供應持續吃緊。
摩根士丹利周三在報告中指出：「我們認為油價將上漲，原因在於投資低落導致供應受限、俄羅斯供油風險、戰略釋油告一段落與美國頁岩油開採速度放緩，以及需求復甦（中國大陸鬆綁防疫與航空業恢復元氣）。」
事實上，石油輸出國家組織（OPEC）與國際能源總署（IEA）兩大組織近日皆預測，明年石油需求將反彈並帶動油價攀升。
投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley ，大摩）14日預測，倫敦布蘭特油價在2023年中將升至每桶110美元附近，原因在於石油需求攀升與供應持續吃緊。
摩根士丹利周三在報告中指出：「我們認為油價將上漲，原因在於投資低落導致供應受限、俄羅斯供油風險、戰略釋油告一段落與美國頁岩油開採速度放緩，以及需求復甦（中國大陸鬆綁防疫與航空業恢復元氣）。」
事實上，石油輸出國家組織（OPEC）與國際能源總署（IEA）兩大組織近日皆預測，明年石油需求將反彈並帶動油價攀升。
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