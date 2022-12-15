據俄羅斯14日公布的官方數據顯示，通膨雖持續攀升但成長放緩，令市場更加確信該國央行周五開會後將維持利率不變。

俄羅斯聯邦統計局公布，截至12月12日為止的一週，該國消費者物價指數（CPI）攀升0.19％，增幅較前一週的0.58％放緩。該國今年迄今物價暴增11.86％，高於2021年的8.39％增幅。

路透社訪調23位分析師與經濟學家，全數受訪者皆預期俄羅斯央行周五開會後利率將維持在7.5％不變，原因在於通膨持續降溫。