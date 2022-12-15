美國聯準會抗通膨不鬆手，今天宣布升息2碼，幅度小於前4次的3碼，但政策利率創15年來新高，而且官員將升息循環頂點預測上修至5%以上。美股聞訊翻黑，連2紅止步。

儘管通貨膨脹從40年高點下滑，聯邦準備理事會（Fed）官員仍一致決議升息2碼（0.5個百分點），符合市場預期。連7度升息後，聯邦資金利率目標區間達到4.25%至4.5%，創2007年12月以來新高，遠高於3月開啟升息循環前趨近零的水準。

最新決策聲明用語和11月幾乎雷同，提及政策利率「持續升高」將是適當的，意味12月升息幅度雖縮小，但1980年代初期以來最積極貨幣政策緊縮尚未結束。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會暗示，明年1月31日至2月1日召開的例會上，官員將認真思考讓升息幅度回到傳統的1碼，但他重申決策將依後續數據而定。

鮑爾說，政策利率已進入「限制性領域」，升息速度不再是關鍵，重點在於最終利率會升得多高、維持多久。

聯準會宣布升息2碼後，美股由紅翻黑，鮑爾發言時跌勢加劇，隨後略有起色，但尾盤欲振乏力，3個交易日來首度收黑。

道瓊工業指數盤中一度上漲287點，終場下跌142.29點，跌幅0.42%，收在33966.35點。標準普爾500指數下挫24.33點，跌幅0.61%，收在3995.32點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌85.93點，跌幅0.76%，收在11170.89點。

聯準會升息2碼早在市場預期之內，每季公布的官員經濟預測因而更受投資人關注。與9月相比，官員上修升息循環頂點及未來兩年通膨、失業率預測，經濟成長預測下修。

其中，絕大多數官員預期明年底政策利率將達5%至5.5%，依中間值5.1%推算，聯準會明年還有升息3碼的空間。這項數據比9月預估值高0.5個百分點（2碼）。依鮑爾說法，升息循環到頂後，聯準會將讓高利率維持一段時間，發揮抑制需求、壓低通膨的作用。

官員預期，2024年將降息4碼，政策利率來到4.1%，相隔一年後降至3.1%，之後回歸長期中性水準2.5%。

聯準會官員上修利率預測的背景是通膨比先前預估頑固。官員預期，明年底核心個人消費支出（Core PCE）通膨率從今年10月的5%下滑至3.5%，高於9月預測的3.1%。

聯準會為恢復物價穩定，今年積極升息且縮小COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後因大舉購債而膨脹的資產負債表規模，美股大幅回檔，房地產等對利率敏感的產業深受打擊。部分經濟學家憂心，明年美國經濟可能步入衰退，目前接近半世紀低點的失業率回升。

今年美國經濟表現比預期理想，但聯準會官員估計，明年美國國內生產毛額（GDP）僅成長0.5%，低於9月預測的1.2%；明年底失業率預測從4.4%上修至4.6%，高於今年11月的3.7%。

鮑爾否認最新預測反映官員認為美國經濟會衰退，但衰退是否會成真，他也沒有把握。

鮑爾坦言：「我不認為有人知道我們是否會陷入衰退，或是否會是一次嚴重衰退。這是不可知的。」他認為，通膨如持續降溫，聯準會致力達到壓制通膨之餘避免經濟衰退的「軟著陸」目標仍可能實現。