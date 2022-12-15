從極地溢出的冷空氣「幾乎用噴的」，即將殺到台灣。最新預報顯示，明晚抵達的寒流威力強大，周末全台急凍！大台北陽明山國家公園，甚至有機會出現0度低溫，呼籲民眾務必做好保暖。

此波系統相當有感，不少人想起6年前的「霸王寒流」，連海拔不高的山區都下了雪。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，這一次，山區有兩個時段降雪機率高。

吳德榮指出，周五全台水氣偏多，海拔3500公尺以上高山接近0度，有降雪機率；下周日（18日）凌晨，北部海拔約1000公尺的山區也會降到0度，但迎風面水氣轉乾，想看雪要靠點運氣。

不管有沒有下雪，整體氣溫驟降絕對免不了，新北石門今晨已11.7度。今白天冷空氣減弱，氣溫稍回升，北部、東部仍有局部雨，中部短暫雨、南部多雲時晴。各地氣溫：北部13至20度、中部15至24度、南部15至27度、東部15至25度。

模式模擬，明天鋒面通過，降雨範圍擴大至中部以北，南部也有短暫雨。晚間起入冬首波寒流南下，氣溫「跳水式下降」，越晚越冷。目前預估冷空氣最強的時間點，落在18日至19日清晨，星期天參加台北馬拉松的跑友們，一定要嚴陣以待。