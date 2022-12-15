百萬YouTuber理科太太在線上學習平台推出「諮商筆記」課程，分享心理諮商100小時的心得，短短時間進帳483萬台幣，不過卻遭專業人士批評藉著心理諮商在賣課，對此，臨床心理師劉仲彬指出理科太太能在短短時間內吸引多人報名，在於擁有自己的市場。

劉仲彬表示曾被四大平台邀課，但都被以各種不同理由「下課」，不外乎是買氣差、負責窗口消失，簽了約卻沒討論進度等因素，但理科太太能順利開課，在於「人家有市場，而我只是菜市場。人家有天菜，而我只有手路菜」，畢竟有資格開課的專業心理師滿街都是，因此開課重點不在於「夠不夠格，有沒有料」，而是「誰會買單」，也才領悟到在外人眼中，自己不是心理師，僅是「標價牌」。

劉仲彬強調對課程平台而言，開課就像拍戲一樣，主要是讓錢入袋，因此得抓住當紅議題，有聲量才能推銷出去，但內容要包含「知識學習」才有份量，至於人選由於藝人工作繁忙，職人很僵，網紅便是折衷選項，因此只要講師背景沾得上邊，諮商歷程本身有聲量，加上內容不違法，肯定成為平台首選，接著引用呂秋遠律師所言「網紅開專業課的傷害性不大，侮辱性極強」，強調「當平台對你說，我知道你很專業，不過這次募資人數未達標無法合作時，我認為那已經不是侮辱性，而是毀滅性了」。

劉仲彬指出此次專業反動，理科太太與平台團隊一定預先推演過，募資只是把群眾反應跟預期做對比，若觀眾不買單，頂多退費而已，強調這堂課不會是終點，而是預演，理科也不會是最後一位聊諮商的網紅，只要看到商機，這件事就會延續，而下一次平台會操作得更加細膩。