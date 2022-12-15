旅遊業者鳳凰(5706)14日應邀召開線上法說，總經理卞傑民表示，2023年首季銷售的旅遊人次已恢復至疫情前約7成，其中日本線表現較疫情前更好，將透過補充人力需求、恢復產品上架、增加機位取得、恢復航空代理業務航班4策略方向，衝刺營運回升力道。

鳳凰2022年前三季合併營收0.84億元、年減28.84％，創同期新低，但營業虧損0.45億元，與去年同期相當。不過，由於業外收益年減達86.13％，使歸屬母公司虧損0.26億元、每股虧損0.36元，較去年同期轉虧、雙創同期新低。

卞傑民表示，台灣旅行社過往8～9成營收仰賴出境業務，鳳凰前三季續受疫情及邊境管制影響，營收仍處於低基期。業外收益驟減除了政府相關補助減少，且去年同期有處分不動產收益挹注、墊高比較基期，使稅後首見同期虧損。

不過，隨著台灣疫情狀況趨緩、10月13日禁團令解除，鳳凰加速恢復旅遊產品上架。11月自結合併營收0.53億元，月增達3.16倍、年增達4.21倍，創2020年2月以來近33月高點。累計前11月合併營收1.5億元、年增9.85％，成長率較前10月轉正、重返成長軌道。

展望2023年，鳳凰以4大營運策略衝刺營運回升力道，擴大徵才、補充人力需求為首要策略。卞傑民指出，疫情期間公司人力較疫情前減少達5成，第三季起積極召回及補足人力需求，目前已召回及補回近7成人力。就目前市場恢復狀態，公司人力足敷因應。

其次，除了中國大陸等少數疫情限制嚴格區域外，鳳凰對有操作經驗的旅遊路線及產品全面恢復上架，但須視航空公司航班及機位數恢復狀況。卞傑民指出，民航局統計機場運量至年底前約恢復至疫情前4成，國際航空運輸組織則預期至2024年才能真正恢復疫情前水準。

同時，疫後旅遊需求也出現變化，由於機票、住宿、交通價格等成本增加，旅遊產品恢復初期均有一定程度漲價，漲幅介於1～5成不等。不過，高端旅遊市場需求亦有所增加，鳳凰對此增加歐洲河輪、中南美及美加地區國家公園、南極等高端產品線。

再者，鳳凰積極增加取得機位，除取得虎航11月起東京、琉球航班保留機位，包裝計畫旅遊票、機加酒、團旅銷售外，亦合作明年1～3月日本新潟、菲律賓長灘島包機及3～10月的日本新潟－秋田2點包機，另與華航洽談3～4月的山陰鳥取賞櫻包機及秋季賞楓包機。

最後，鳳凰透過旗下雍利企業經營的航空代理業務將逐步恢復航班。卞傑民表示，代理的韓國真航空預計12月30日起恢復桃園－大邱來回航班，日本星悅航空則自明年1月15日重啟桃園－北九州6班包機。

卞傑民指出，由於集團對日本線機位布局著力較深，且市場需求較強，明年首季日本線表現較疫情前更好。而過往擔當主力的長程線表現亦佳，但因航班供給尚未完全恢復，較疫情前仍有一段差距。整體而言，明年首季銷售的旅遊人次已恢復至疫情前約7成。

此外，鳳凰投資約5億元於屏東小琉球打造休閒飯店，卞傑民表示，受疫情及原物料、人力等因素影響，興建工期時程比預期遞延，目前主體建築完成約8成，預計明年夏季正式完工開幕，後續將委託天成飯店集團經營管理。

據天成飯店集團先前揭露，與鳳凰於屏東小琉球打造的新據點「天成文旅-曉琉球」，以「映山海、逐天光」為主題，規畫75間客房、1間餐廳及無邊際泳池等設施，將採一泊二食專案方式銷售，預計明年開幕迎賓，目標平均房價上看8000元。