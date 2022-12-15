旺宏(2337)董事長吳敏求於「第五屆總統創新獎創新交流論壇」，以「前瞻創新，引領台灣半導體登卓越」為題，他會後表示，若日、荷兩國加入美國行列圍堵大陸半導體，大陸產業生存空間恐被更加壓縮，不過大陸臥薪嘗膽20年從頭做起，20年後還有機會，也認為目前大陸即使已解封，但經濟復甦仍需時間讓消費力回流。而針對台灣半導體夯到全球，但董事長也反思認為，應以美日產業的歷史經驗做為借鏡。

旺宏吳敏求董事長周三於「第五屆總統創新獎創新交流論壇」以「前瞻創新，引領台灣半導體登卓越」為題，分享半導體創新之路及躍登卓越的關鍵。而關於30-40年前日本科技力道也很強，如今反而輸給美國，吳董事長點出，最後一定是產品贏，做製造服務不會贏的，所以旺宏不做代工，而關鍵就在於美國掌握產品趨勢，反觀來看，目前台灣半導體紅到全世界，但能紅多久也成為焦點。所以旺宏吳敏求董事長認為，堅持做好產品很重要。

外傳美國拉攏日本、荷蘭聯手合作，限制對大陸出口晶片製造設備，荷蘭貿易部長亦證實談判正在進行中，但也引發荷蘭半導體設備製造廠商質疑，龍頭艾司摩爾(ASML)執行長韋尼克(Peter Wennink)認為，美國拉攏荷蘭加強對大陸出口先進晶片製造設備的管制措施是否合理，執行長表示，艾司摩爾已經做出犧牲。

關於上述事件若真成真，董事長吳敏求也表示，大陸產業生存空間恐被更加壓縮，不過更努力，大陸臥薪嘗膽20年從頭做起，20年後還有機會。而針對大陸最近經濟，吳董也訝異大陸動態清零會持續這麼久，如今即使已解封，但人民對疫情的不安仍存在，便使消費力帶有遲疑，所以看待大陸經濟復甦仍需要時間。

第五屆總統創新獎創新交流論壇，經濟部周三假台北國際會議中心3樓宴會廳舉辦，經濟部政務次長陳正祺出席致詞，現場除邀請五位得獎者－包含董事長兼執行長呂冠緯領軍的均一平台教育基金會、經濟部水利署署長賴建信、旺宏董事長兼執行長吳敏求、成功大學機械工程學系講座教授蔡明祺與彰化縣消防局隊員宋明哲進行分享；也呼應全球淨零碳排趨勢，邀請台灣西門子總裁艾偉及台達電永續長周志宏演講永續專題，展現產業創新多元觀點。

經濟部政務次長陳正祺開幕致詞時指出，台灣有兩種特質：一個是信任，在供應鏈上ODM、OEM的品質等能讓世界信任；另一是創新的精神，包含在「科技管理的創新」、「商業模式的創新」及「科技的創新」。創新是無法模仿，但非常值得效法，透過本日論壇活動，希望藉由5位得獎者的經驗持續發揮影響力，帶動各界觀摩學習，也期待創新像漣漪效應，從產業、民生、教育、人才等，逐漸影響及擴散到社會大眾的生活，他鼓勵大家將創新精神成為全民的DNA，相信大家都能擁有激勵改變的關鍵力量。

在創新模式上，由呂冠緯董事長兼執行長所領軍的均一平台教育基金會，透過數位轉型，改善教育資源不平等困境，聯合產官學三方為臺灣教育創造新的突破。在科技管理創新，有經濟部水利署用創新翻轉氣候變遷帶來的危機，透過大數據科技治水，在不利的天候危機下，挺住竹科供應鏈，穩定產業及民生。

「人才」是成就產業創新的源頭，「臺灣馬達之父」蔡明祺教授首創馬達中心智財聯盟，推動產學合作生態鏈；旺宏電子董事長兼執行長吳敏求連續22年舉辦旺宏金矽獎及科學獎，培育近4萬名科技人才，開啟台灣AI創新應用及跨領域人才培育先河。追求創新的同時，也必須以人為本，彰化縣消防員宋明哲，以第一線基層人員獨立研發包括「水面專用遺體袋」等救難裝備，展現了創新不分規模及個人都能發揮影響力，成為推動社會前進的動力。

而呼應全球創新與淨零永續發展趨勢，經濟部近年積極發展再生能源，提供低碳電力，滿足企業綠電需求，希望與企業共創綠色成長新動能，本次經濟部特別邀請與台灣產業自動化生產及能源管理合作非常密切的夥伴－台灣西門子公司總裁艾偉，以及在台灣投身綠能創新有成、連續11年入選「道瓊永續世界指數」的第三屆總統創新獎團體組得獎者台達電子永續長周志宏分享淨零碳排專題。