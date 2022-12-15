華固(2548)今年前3季EPS已達10.9元成績，可望連續第4個年度賺進一個股本，總經理洪嘉昇說，今年完工入帳仍然維持高峰，明年期待能和今年的成績一樣好！

華固明年度入帳個案包括總銷39億元的「月河」案，此案已完銷；總銷78億元的商辦大案「國家置地」，已售7成；總銷51億元的北士科商辦大案「樂富中心」還沒有推出，但很多客戶詢問，公司對此案去化抱持樂觀看法。

外界高度關注的《平均地權條例》修正案，華固總經理洪嘉昇說，現階段房地產市場轉冷，在這種氛圍下，業者很多都活不下去，若再釋出這個修正案，很多規定會衝擊營運，也會限縮人民的權利，會對房地產產業影響會非常大。不過，華固財務穩健、信譽又好，相關影響會比較小。

洪嘉昇指出，華固希望營收和推案都能穩定，無論時機是好是壞都能銷售產品，目前公司在手庫存900多億元，未來6年的營運無虞，公司現在財務還是可以積極購地，目前推案除了雙北市，也已經進入台中市，日前已買下新竹土地，台中以南暫時不會考慮。