因身高嬌小，而被戲稱為151的38歲女星林彥君，在昨(14)日被媒體爆出結婚喜訊，對象是小她10歲的越野車國手江勝山（阿丹）。雖然事後經紀人強調兩人還未結婚，但林彥君本人卻大方回應，在臉書轉發相關報導並留言。此外，還再更新一則貼文，指出：「我肚皮有動靜了，3000公克！」

林彥君4年前在騎車過程中，與小7歲韓籍男友結緣，交往長達2年，甚至還一度傳出有望結婚的消息。然而，最終卻已分手作結。如今，林彥君再次因騎車活動認識越野車國手江勝山。交往半年的兩人在昨日被爆出結婚喜訊，傳出與交往半年的男友決定將在農曆年前完婚。對此，經紀人雖表示兩人還未結婚。但林彥君卻大方在臉書上轉發相關報導，指出：「竟然被跟拍了一整天都沒發現，有車友發現嗎？話說狗仔影片做得很好耶，難得想分享！」讓不少圈內好友們紛紛留言祝福。

在轉發媒體報導貼文不久後，林彥君再次曬出新貼文，無預警的在臉書上寫下：「我肚皮有動靜了，3000公克！」並且配上抱著衣服被隆起的照片，不仔細觀察，還真以為是在宣布新喜訊。但在定睛一看，原來造成衣服隆起的竟是一隻相當可愛的小白犬，逗趣畫面頓時笑翻一眾網友。甚至釣出星友郭彥均笑回：「剛剛掛完電話就中了。」

貼文PO出後，引得不少網友搞笑留言，表示「看起來胎位不正」、「頭在上面要剖腹產了」，也有網友猜測是在鋪陳，好奇問道：「要當媽媽？」、「是暗示嗎？」意外掀起一波討論聲浪。