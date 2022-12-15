農曆年將至，許多金門、馬祖及兩岸的台商疾呼政府開放小三通，行政院長蘇貞昌日前表示，小三通重啟恐讓大陸民眾來台搶藥造成防疫破口，引發批評。對此，有評論直言，若再卡小三通將引來民眾怒氣及厭惡，「會輸掉民心、民意，等著瞧吧」。

金馬小三通因疫情中斷近3年，隨著農曆春節將近，赴陸台人希望明年1月優先重啟「探親專船」。未料，不僅蘇貞昌稱「小三通若開，恐讓對岸民眾來台搶藥」，衛福部長薛瑞元13日更表示，不一定是回來才會增加藥物需求，現在也可能開始搜刮藥物寄過去。港媒《中評社》評論直言，重啟小三通的障礙在台灣而非大陸，若再繼續卡小三通恐導致民怨，會輸掉民心、民意，「等著瞧吧」。

該評論提到，蘇貞昌一席「搶藥說」將付出代價，因該言論不僅沒人道，更是操弄意識形態，凡事從反中、抗中出發。今年在台北市長選舉中慘敗的陳時中曾在擔任防疫指揮官時，說出與搶藥說類似的言論，結果選輸了，顯示出這種操弄已不靈。

金門準縣長陳福海及立委陳玉珍等人日前應邀赴廈門洽談磋商，昨返抵松山機場，陳玉珍表示，陸方對小三通復航樂觀其成，但卡在台灣，只剩蘇貞昌還有疑慮，陳玉珍呼籲蘇貞昌以蒼生為念，別為難國人。