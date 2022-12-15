國泰金(2882)董事長蔡宏圖家族旗下萬寶開發自泰山(1218)取得全家(5903)19.3979%股權，由於泰山是以「泰山元」公司取得全家兩席董事，全家表示，此次股權移轉對董事會沒有影響，短期董事成員不會異動，公司亦感謝各方投資人看好全家成長潛力，將持續以滿足顧客需求為優先、為全體股東創造最大的利益。

全家公告證實國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下萬寶開發取得公司19.3979%股權，市場高度關注全家董事成員是否出現變化？對此，全家表示，泰山是以泰山元公司名義取得兩席董事，代表人分別為詹景超、詹逸宏，此次轉讓股票暫時不會影響全家董事席次，除非有董事主動請辭，且達一定門檻，全家才會進行補選，短期董事成員不會有異動。

至於未來是否與國泰金展開更多合作？全家表示，過去與國泰集團合作僅在超商內的ATM機台，感謝各方投資人看好全家成長的潛力，我們會持續以滿足顧客需求為優先、追求永續經營，為全體股東創造最大的利益。