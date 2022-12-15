鴻海(2317)積極落實淨零減排的永續理念，將新北市土城總部地區周邊廠區間的大型接駁巴士全面電動化，未來土城廠區將透過MODEL T電動巴士，串連接駁虎躍總部、頂埔廠、民生廠、中山廠、中山二廠等地，並視需求提供內湖廠、南崁廠專案接送服務。

鴻海14日於新北土城總部大門舉行交車儀式，由鴻華先進總經理李秉彥將電巴方向盤正式交付予鴻海台北總務處處長梁立信，鴻海總財務長黃秋蓮參與見證、並親自坐上駕駛座啟動電巴，宣示MODEL T電動巴士投入接駁。

MODEL T是鴻海電動車家族中首部商轉量產的電動車，今年起在高雄、台南、台東、金門等地實際投入營運。11月在印尼舉行的G20高峰會期間，亦擔任接駁貴賓的重要功能，大大提高國際能見度，並甫獲日本設計促進協會（JDP）優良設計獎肯定。

鴻海接駁電巴MODEL T採用客製化車身外觀彩繪，以藍綠色的漸層曲線糅合藍色海洋與綠色大地意象，在道路上行駛時可見漸層曲線優美飄動。客製化的LED燈飾設計搭配萬物連網線條元素，結合鴻海商標企業識別，象徵集團對綠能、永續、環境保護的努力。

鴻海表示，首階段2台MODEL T電巴本月起投入，提供員工上下班時間的頂埔及永寧捷運站間、日常上班時間的環廠接駁。未來土城廠區將透過電巴串連接駁虎躍總部、頂埔廠、民生廠、中山廠、中山二廠等地，並視需求提供內湖廠、南崁廠專案接送服務。

鴻海亦同步於廠區內設置電巴充電樁等相關周邊配套措施，自虎躍總部起步，未來包括雙北、桃園、新竹等地的各廠區都會裝設電動充電樁，滿足駕駛電動車通勤的同仁需求，希望藉此鼓勵同仁多多選擇綠色環保的通勤方式，從日常生活做起、達到節能減排目標。

鴻海表示，電動巴士MODEL T未來也會開進鴻海校園徵才現場，提供專案活動服務。此外，17日由集團主辦、於新店寶高園區舉行的「2023電動車產業校際人才交流論壇」活動中，電動巴士MODEL T也會提供捷運新店站到寶高園區間的交通接駁。