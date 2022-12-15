2022年世界盃最後一場4強賽結束，靠著小賀南德茲（Theo Hernandez）及穆阿尼（Randal Kolo Muani）的進球，衛冕軍法國以2比0擊敗大黑馬摩洛哥，連續2屆世界盃闖進冠軍賽，將與阿根廷爭奪冠軍金盃，而法國也將挑戰1962年巴西後，首支能在世界盃衛冕的球隊。

儘管許多主力在世界盃前因傷退出，不過法國依然是奪冠的最大熱門，因為他們的陣容相當豪華，年輕有勁的姆巴佩（Kylian Mbappé）加上國際賽經驗豐富的吉魯（Olivier Giroud），2人已經聯手攻下9顆進球，淘汰賽階段連斬波蘭、英格蘭及摩洛哥，法國士氣相當高昂。

過去世界盃一直有「衛冕魔咒」，只要是該屆奪下世界盃冠軍的隊伍，4年後都會在小組賽就被淘汰，以近期來說包含2006年的義大利、2010年西班牙及2014年的德國，其中「日耳曼大軍」德國更是連續2屆被排出在淘汰賽之外。

本屆法國不僅打破了世界盃衛冕冠軍在小組賽出局的魔咒，在4強賽順利跨過摩洛哥後，法國成為自1998年巴西之後，24年來首支打進決賽的衛冕冠軍，衝破了衛冕冠軍難以進入冠軍賽的魔咒，接下來法國還有望挑戰60年來沒有球隊衛冕成功的紀錄，在世界盃的歷史當中，只有1938年的義大利及1962年的巴西能連續2屆奪下大力神盃。

而法國決賽對手將會是梅西（Lionel Messi）所率領的阿根廷，無論哪一支球隊奪下冠軍，都能在球衣繡上第3顆星星，歷史上僅次於5次奪冠的巴西及4次奪冠的義大利、德國。