大陸近日以註冊登記手續不完備等理由，禁止我國多件食品、水產品進口，要求補件至大陸海關總署，說明原配料占比。但佳德鳳梨酥拒絕透露詳細配方比例、放棄補件，並發聲明喊「始於台灣，深耕台灣」，引發熱議。媒體人朱凱翔表示，佳德曾大賺陸客財，如今應是看準兩岸短期回不去就改賺台灣價值，這點從選舉期間，他們配合民進黨台北市長候選人陳時中來搓鳳梨酥便可見。

朱凱翔昨（14）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，佳德曾經爽賺陸客財，如今大概是看準了兩岸短期回不去，就轉向改賺台灣價值。早先選舉期間，就配合陳時中來搓鳳梨酥，如今又一搭一唱，瞎掰什麼機密配方。

面對佳德鳳梨酥的表態，朱凱翔強調：「轉向不是問題，反智才是。公關操作是佳德的選擇，我尊重。絕對不會光顧，是我的自由。」

此文湧入約5000個讚、破500則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「鳳梨酥加了政治味就難吃了」、「好好賺錢沒必要牽扯政治」、「台灣價值就是：晶片可以，鳳梨酥不可以唷！」「馬政府時代因為開放陸客來台，當時中央跟台北市政府大力推銷地方伴手禮，然佳德就是當時最大的受益者，賺好賺滿，可現在看你台灣人多會吃、多會買？」。