歐盟與東協14日在布魯塞爾召開首次集結各會員國領導人的實體高峰會，除了慶祝雙方建立合作夥伴關係45週年，更重要的是在美中對立情勢下，表達不想選邊站、互為彼此「第3選擇」的地緣政治意義。

歐洲聯盟（EU）與東南亞國家協會（ASEAN）兩個區域組織的夥伴關係始自1977年，有別於過去高峰會多是由組織代表出席，今年則是首度會員國總理、總統們大集合。

他們不遠千里來布魯塞爾開半天會、留下大合照，一個重要的訊息是在告訴美國和中國：我們不想選邊站。

就職不滿半年的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在高峰會後記者會上說得明白：「相信我，我們寧願不要在我們這部分的世界有（美中競爭）這種緊張狀況⋯⋯我們不想回到冷戰時期必須在兩邊選擇、看要跟哪個超級強權結盟。」

歐盟和東協的最大貿易夥伴多年來都是中國，但中國以貿易壓迫政治的行為愈來愈凶狠，加上俄烏戰爭的啟發，兩邊也都想降低對中國的經濟依賴，但又不願也難以採取像美國那樣決絕的方式。

同樣因俄烏戰爭和中國的脅迫性，歐盟和東協對美國的安全依賴也增加。所以當美中對立結構深化，這兩個區域就有點喘不過氣。

巴黎政治學院（Sciences Po）國際研究中心榮譽資深研究員康侯（David Camroux）接受中央社專訪表示：「在經濟關係上，歐盟想將自己在東南亞定位成『第3種可能』，告訴他們不必在美中之間選擇；對東協而言，也想要對中國少點依賴、離美中對立遠一點。這是他們的共同利益，這個背景也讓這場高峰會變得重要。」

不過，歐盟資源目前大部分被牽制在本土的援烏抗俄、能源危機上，而東協更是個資源和權力都更弱於歐盟的組織，區域關係的強化能帶來多少實質的影響？

康侯分析，在英國脫離歐盟後，歐盟對東南亞的經營變得較使不上力，直到2021年歐盟提出印太戰略，大幅採納德國2020年印太戰略的版本，把重點放在東南亞，雙邊關係才變得積極起來。

但與中國在海外投資砸錢的模式不同，歐盟將自己定位為注重規範的國際行為者，在投資、貿易關係中不忘強調民主、透明、環保等。例如歐盟在這次高峰會網路專頁就開宗明義要「展現雙方共同承諾遵守以規則為基礎的國際秩序」。

康侯坦言，雖然歐盟總是難以確保對方遵守這些價值，但仍強調規範，也的確會讓雙邊關係進展較為謹慎，「事實上歐盟（在東南亞）比中國、美國進展慢，甚至不如韓國」。

此外，東協比歐盟更加對中國小心翼翼，某種程度也會讓歐盟想在印太地區扮演「第3勢力」施展有限。

最顯著的例子就是「南華早報」（South China Morning Post）14日披露，在高峰會共同聲明的草擬階段，歐盟希望放進對台海局勢的關切，但東協堅持不放，只願把提及中國的內容限於與自身更直接相關的南海議題。

高峰會前媒體堵訪歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell），他間接證實此事。而最後出爐的聲明不但沒提台海，對南海情勢也只輕描淡寫呼籲和平穩定和自由航行權。

歐盟與東協「互相取暖」的結果，並無法撼動由美中關係主導的全球格局。

康侯說：「 我想這會讓美國注意到每件事都與中國敵對恐怕不合時宜，中國的行為和某種程度美國的反制行為，在經濟上雖然讓部分東南亞國家如越南大為受益，但在政治上則讓其他類型的夥伴關係更有吸引力。」

至於這場高峰會看在中國眼裡如何？雖然相較歐盟與東協在2020年建立「戰略性夥伴」關係，中國擁有更緊密的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），但正如歐盟官員在高峰會前對媒體簡報所說，「分散經濟關係和加強供應鏈韌性」是歐盟現在最重要的事情之一。他不言自明的是，最需要被分散的對象就是中國。

所以中國看著歐盟東協大合照，雖遠不到芒刺在背的程度，但也絕非高枕無憂。