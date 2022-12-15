一名男網友表示，昨下午開車行經高速公路時，看到一台運輸車載了4台不同顏色的麥拉倫（McLaren），顏色分別為黃、橘、白及藍色，他搞笑地說，「我油門輕鬆一踩，4台就被我甩在後面了」，他也抓住機會將這一幕拍下PO上網，隨即引發1.1萬網友朝聖，當中有內行人說，橘色的麥拉倫是全球限量50輛，也是全台唯一一輛，要價2250萬元。

原PO昨（14）日於臉書社團《路上觀察學院》指出，下午開車在高速公路上遇到麥拉倫，他興奮地說，「我油門一踩，4台就輕鬆被我甩在後面了。」據他上傳的照片來看，運輸車載4台不同顏色的麥拉倫，分別為黃、橘、白及藍色，畫面相當壯觀。

4台麥拉倫吸引用路人的目光。（圖／網友授權提供）

圖文曝光，引發1.1萬人按讚，網友紛紛留言，「恭喜你！人生第一次超越4台超跑」、「我只看見4間透天厝在路上跑」、「最勇是貨車司機，應該保險保的夠多」、「方向盤ㄧ轉，瞬間4台賀成交」、「撞上去，4台都是你的」、「求司機壓力值」。

留言中也有眼尖的網友說橘色麥拉倫是全球限量50輛，也是全台唯一一輛的650S Can-Am，價值高達2250萬元。