桃園永豐雲豹隊球員「魔獸」霍華德(Dwight Howard)在11月20日主場迎戰太陽之戰中，左膝遭到自家人撞擊受傷，因此休養2週。本周五起，霍華德一連有3場球賽開打，為此他10日開始投入團隊訓練，14日還在健身房開直播分享訓練過程，沒想到竟有酸民批評他「偷懶休息太多了」，讓他立刻氣炸反擊。

14日早上，已養好傷的魔獸在IG直播，首先他向球迷們問好：「IG的朋友好，目前是台灣早上，太陽已經出來了，這是美好的一天，我到健身房每一天都在讓自己變得更好，無論如何都不要停止鍛鍊。」訓練過程中，霍華德做了多組重訓後大汗淋漓，未料才一坐下休息，竟見到有酸民開嗆：「別偷懶繼續訓練，你休息太多了」，讓他當場臉垮下來回擊：「閉嘴！不用你來告訴我要怎麼訓練，你話太多了」。

這番對話被人錄下來放到社群後，網友很不捨霍華德無端被嗆，留言表示：「酸民就是很多，也不看看自己有沒有辦法像他一個打9個」、「霍華德霸氣反擊好帥啊」、「天啊成功人士背後的努力，真的不是一般人能想像的」、「每次看他直播大家都在說這些，他終於煩到受不了」、「酸民真的無所不在啊」。